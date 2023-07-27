Воинков Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиДо 15.04.1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Воинков Иван Козмин
Мать: Воинкова Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Воинкова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
24.12.1802
Сын: Воинков Ефим (Евфимий) Иванов
Мать ребёнка: Воинкова Стефанида Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 15.04.1817
Причина смерти: от горячки