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Воинков Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

До 15.04.1817

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Воинков Иван Козмин

Мать: Воинкова Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Воинков Поликарп Иванов

Мать ребёнка: Воинкова Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
24.12.1802

Сын: Воинков Ефим (Евфимий) Иванов

Мать ребёнка: Воинкова Стефанида Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Стефанида Иванова

Смерть
До 15.04.1817
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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