Воинков Ефим (Евфимий) Иванов
Место рождения
Дата рождения24.12.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1802
Отец: Воинков Иван Иванов
Бракосочетание
08.02.1823
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Воинков Яков Ефимов
Мать ребёнка: Воинкова Татьяна Ларионова
Рождение ребёнка
13.12.1828
Дочь: Ерпалова (воинкова) Анна Ефимова
Мать ребёнка: Воинкова Татьяна Ларионова
Рождение ребёнка
29.06.1831
Дочь: Марфа Ефимова
Мать ребёнка: Воинкова Татьяна Ларионова
Рождение ребёнка
23.09.1832
Мать ребёнка: Воинкова Татьяна Ларионова
Рождение ребёнка
07.05.1835
Сын: Воинков Иоанн Евфимиев (Ефимов)
Мать ребёнка: Воинкова Татьяна Ларионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Евфимиева (Ефимова)
Смерть
Неизвестно