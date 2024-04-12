Воинков Ефим (Евфимий) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинков Ефим (Евфимий) Иванов

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

24.12.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1802

Отец: Воинков Иван Иванов

Мать: Воинкова Стефанида Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.02.1823

Жена: Воинкова Татьяна Ларионова

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Воинков Яков Ефимов

Мать ребёнка: Воинкова Татьяна Ларионова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.12.1828

Дочь: Ерпалова (воинкова) Анна Ефимова

Мать ребёнка: Воинкова Татьяна Ларионова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.06.1831

Дочь: Марфа Ефимова

Мать ребёнка: Воинкова Татьяна Ларионова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.09.1832

Сын: Воинков Никандр Ефимов

Мать ребёнка: Воинкова Татьяна Ларионова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1835

Сын: Воинков Иоанн Евфимиев (Ефимов)

Мать ребёнка: Воинкова Татьяна Ларионова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Евфимиева (Ефимова)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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