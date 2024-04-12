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Воинков Яков Ефимов

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Воинков Ефим (Евфимий) Иванов

Мать: Воинкова Татьяна Ларионова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.02.1845

Жена: Воинкова (тарскова) Домника Иванова

Рождение ребёнка
02.12.1845

Дочь: Варвара Яковлева

Мать ребёнка: Воинкова (тарскова) Домника Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1848

Дочь: Апполинария Яковлева

Мать ребёнка: Воинкова (тарскова) Домника Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1849

Дочь: Евфросиния Яковлева

Мать ребёнка: Воинкова (тарскова) Домника Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.12.1850

Сын: Воинков Василий Яковлев

Мать ребёнка: Воинкова (тарскова) Домника Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1852

Сын: Воинков Варлаам Яковлев

Мать ребёнка: Воинкова (тарскова) Домника Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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