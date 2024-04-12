Воинков Яков Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Бракосочетание
11.02.1845
Рождение ребёнка
02.12.1845
Дочь: Варвара Яковлева
Мать ребёнка: Воинкова (тарскова) Домника Иванова
Рождение ребёнка
02.01.1848
Дочь: Апполинария Яковлева
Мать ребёнка: Воинкова (тарскова) Домника Иванова
Рождение ребёнка
24.05.1849
Дочь: Евфросиния Яковлева
Мать ребёнка: Воинкова (тарскова) Домника Иванова
Рождение ребёнка
30.12.1850
Мать ребёнка: Воинкова (тарскова) Домника Иванова
Рождение ребёнка
04.11.1852
Мать ребёнка: Воинкова (тарскова) Домника Иванова
Смерть
Неизвестно