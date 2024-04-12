Воинкова (Тарскова) (Тарскова) Домника Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Тарскова) (Тарскова) Домника Иванова

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

15.01.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1828

Отец: Тарсков Младший Иван (Иоанн) Игнатьев

Мать: Тарскова Мариамия Феодорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.02.1845

Муж: Воинков Яков Ефимов

Рождение ребёнка
02.12.1845

Дочь: Варвара Яковлева

Отец ребёнка: Воинков Яков Ефимов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1848

Дочь: Апполинария Яковлева

Отец ребёнка: Воинков Яков Ефимов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1849

Дочь: Евфросиния Яковлева

Отец ребёнка: Воинков Яков Ефимов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.12.1850

Сын: Воинков Василий Яковлев

Отец ребёнка: Воинков Яков Ефимов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1852

Сын: Воинков Варлаам Яковлев

Отец ребёнка: Воинков Яков Ефимов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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