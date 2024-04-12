Воинкова (Тарскова) (Тарскова) Домника Иванова
Место рождения
Дата рождения15.01.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1828
Бракосочетание
11.02.1845
Муж: Воинков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
02.12.1845
Дочь: Варвара Яковлева
Отец ребёнка: Воинков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
02.01.1848
Дочь: Апполинария Яковлева
Отец ребёнка: Воинков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
24.05.1849
Дочь: Евфросиния Яковлева
Отец ребёнка: Воинков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
30.12.1850
Отец ребёнка: Воинков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
04.11.1852
Отец ребёнка: Воинков Яков Ефимов
Смерть
Неизвестно