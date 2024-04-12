Тарсков младший Иван (Иоанн) Игнатьев
Место рождения
Дата рождения28.06.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1807
Отец: Тарсков Игнатий Логгинов
Мать: Тарскова Улита Иванова
Рождение ребёнка
17.10.1824
Дочь: Пелагия Иванова
Мать ребёнка: Тарскова Мариамия Феодорова
Рождение ребёнка
15.01.1828
Дочь: Воинкова (тарскова) Домника Иванова
Мать ребёнка: Тарскова Мариамия Феодорова
Смерть
Неизвестно