Тарсков младший Иван (Иоанн) Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарсков младший Иван (Иоанн) Игнатьев

Тарсков младший Иван (Иоанн) Игнатьев

avatar

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

28.06.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1807

Отец: Тарсков Игнатий Логгинов

Мать: Тарскова Улита Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1824

Дочь: Пелагия Иванова

Мать ребёнка: Тарскова Мариамия Феодорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1828

Дочь: Воинкова (тарскова) Домника Иванова

Мать ребёнка: Тарскова Мариамия Феодорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close