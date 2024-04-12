Тарскова (Замятина) Улита Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1765
Отец: Замятин Иван
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Тарсков Григорий Игнатьев
Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов
Бракосочетание
13.06.1801
Рождение ребёнка
09.10.1803
Дочь: Харитина Игнатьева
Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов
Рождение ребёнка
29.03.1805
Дочь: Анна Игнатьева
Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов
Рождение ребёнка
28.06.1807
Сын: Тарсков Младший Иван (Иоанн) Игнатьев
Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов
Рождение ребёнка
07.06.1810
Сын: Тарсков Кирилл (Кирик) Игнатьев
Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов
Рождение ребёнка
22.04.1815
Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов
Рождение ребёнка
03.11.1816
Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов
Рождение ребёнка
27.01.1818
Дочь: Ксения Игнатьева
Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов
Рождение ребёнка
03.01.1821
Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов
Смерть
Неизвестно