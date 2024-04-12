Тарскова (Замятина) Улита Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарскова (Замятина) Улита Иванова

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Место рождения

Медведкова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Замятин Иван

Мать: не указана

Медведкова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Тарсков Григорий Игнатьев

Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.06.1801

Муж: Тарсков Игнатий Логгинов

Рождение ребёнка
09.10.1803

Дочь: Харитина Игнатьева

Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1805

Дочь: Анна Игнатьева

Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.06.1807

Сын: Тарсков Младший Иван (Иоанн) Игнатьев

Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1810

Сын: Тарсков Кирилл (Кирик) Игнатьев

Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1815

Сын: Тарсков Георгий Игнатьев

Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.11.1816

Сын: Тарсков Никандр Игнатьев

Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1818

Дочь: Ксения Игнатьева

Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1821

Сын: Тарсков Зотик Игнатьев

Отец ребёнка: Тарсков Игнатий Логгинов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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