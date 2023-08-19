Тарсков Кирилл (Кирик) Игнатьев
Место рождения
Дата рождения07.06.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1810
Отец: Тарсков Игнатий Логгинов
Мать: Тарскова Улита Иванова
Бракосочетание
29.06.1830
Рождение ребёнка
01.12.1831
Мать ребёнка: Тарскова Анна Александрова
Рождение ребёнка
15.06.1834
Мать ребёнка: Тарскова Анна Александрова
Рождение ребёнка
07.06.1835
Дочь: Акилина Кириллова
Мать ребёнка: Тарскова Анна Александрова
Рождение ребёнка
10.07.1836
Мать ребёнка: Тарскова Анна Александрова
Рождение ребёнка
27.05.1839
Мать ребёнка: Тарскова Анна Александрова
Смерть
Неизвестно