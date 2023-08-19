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Тарсков Кирилл (Кирик) Игнатьев

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

07.06.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1810

Отец: Тарсков Игнатий Логгинов

Мать: Тарскова Улита Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
29.06.1830

Жена: Тарскова Анна Александрова

Рождение ребёнка
01.12.1831

Сын: Тарсков Наум Кириллов

Мать ребёнка: Тарскова Анна Александрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1834

Сын: Тарсков Тихон Кириллов

Мать ребёнка: Тарскова Анна Александрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1835

Дочь: Акилина Кириллова

Мать ребёнка: Тарскова Анна Александрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.07.1836

Сын: Тарсков Антоний Кириллов

Мать ребёнка: Тарскова Анна Александрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1839

Сын: Тарсков Исакий Кириллов

Мать ребёнка: Тарскова Анна Александрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно