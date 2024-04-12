Тарсков Игнатий Логгинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти09.06.1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Тарсков Логин
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Тарсков Григорий Игнатьев
Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Тарсков Старший Иван Игнатьев
Мать ребёнка: Тарскова Ксения Леонтиева
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Тарскова Ксения Леонтиева
Бракосочетание
13.06.1801
Жена: Тарскова Улита Иванова
Рождение ребёнка
09.10.1803
Дочь: Харитина Игнатьева
Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова
Рождение ребёнка
29.03.1805
Дочь: Анна Игнатьева
Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова
Рождение ребёнка
28.06.1807
Сын: Тарсков Младший Иван (Иоанн) Игнатьев
Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова
Рождение ребёнка
07.06.1810
Сын: Тарсков Кирилл (Кирик) Игнатьев
Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова
Рождение ребёнка
22.04.1815
Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова
Рождение ребёнка
03.11.1816
Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова
Рождение ребёнка
27.01.1818
Дочь: Ксения Игнатьева
Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова
Рождение ребёнка
03.01.1821
Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.1824
Причина смерти: от чахотки