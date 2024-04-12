Тарсков Игнатий Логгинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарсков Игнатий Логгинов

Тарсков Игнатий Логгинов

avatar

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

09.06.1824

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Тарсков Логин

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Тарсков Григорий Игнатьев

Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Тарсков Старший Иван Игнатьев

Мать ребёнка: Тарскова Ксения Леонтиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Тарсков Емелиан Игнатиев

Мать ребёнка: Тарскова Ксения Леонтиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.06.1801

Жена: Тарскова Улита Иванова

Рождение ребёнка
09.10.1803

Дочь: Харитина Игнатьева

Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1805

Дочь: Анна Игнатьева

Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.06.1807

Сын: Тарсков Младший Иван (Иоанн) Игнатьев

Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1810

Сын: Тарсков Кирилл (Кирик) Игнатьев

Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1815

Сын: Тарсков Георгий Игнатьев

Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.11.1816

Сын: Тарсков Никандр Игнатьев

Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1818

Дочь: Ксения Игнатьева

Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1821

Сын: Тарсков Зотик Игнатьев

Мать ребёнка: Тарскова Улита Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарскова Ксения Леонтиева

Смерть
09.06.1824
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close