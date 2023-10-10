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Тарсков старший Иван Игнатьев

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

29.09.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Тарсков Игнатий Логгинов

Мать: Тарскова Ксения Леонтиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.01.1812

Жена: Тарскова (маслова) Агафья Семенова

Рождение ребёнка
14.07.1812

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Тарскова (маслова) Агафья Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.04.1814

Дочь: Занина Хиония Иванова

Мать ребёнка: Тарскова (маслова) Агафья Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1816

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Тарскова (маслова) Агафья Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.04.1817

Сын: Тарсков Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Тарскова (маслова) Агафья Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1822

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Тарскова (маслова) Агафья Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1826

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Тарскова (маслова) Агафья Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.06.1828

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Тарскова (маслова) Агафья Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1830

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: Тарскова (маслова) Агафья Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
29.09.1832
Причина смерти: от горячки
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