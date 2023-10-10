Тарсков старший Иван Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти29.09.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Бракосочетание
08.01.1812
Рождение ребёнка
14.07.1812
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Тарскова (маслова) Агафья Семенова
Рождение ребёнка
10.04.1814
Дочь: Занина Хиония Иванова
Мать ребёнка: Тарскова (маслова) Агафья Семенова
Рождение ребёнка
03.02.1816
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Тарскова (маслова) Агафья Семенова
Рождение ребёнка
28.04.1817
Мать ребёнка: Тарскова (маслова) Агафья Семенова
Рождение ребёнка
09.02.1822
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Тарскова (маслова) Агафья Семенова
Рождение ребёнка
29.10.1826
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Тарскова (маслова) Агафья Семенова
Рождение ребёнка
08.06.1828
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Тарскова (маслова) Агафья Семенова
Рождение ребёнка
04.03.1830
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: Тарскова (маслова) Агафья Семенова
Смерть
29.09.1832
Причина смерти: от горячки