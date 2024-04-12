Тарскова (Маслова) (Маслова) Агафья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарскова (Маслова) (Маслова) Агафья Семенова

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Маслов Семен Петров

Мать: Маслова Васса Андреева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1810

Сын: Маслов Хрисанф

Отец ребёнка: не указан

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.01.1812

Муж: Тарсков Старший Иван Игнатьев

Рождение ребёнка
14.07.1812

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Тарсков Старший Иван Игнатьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.04.1814

Дочь: Занина Хиония Иванова

Отец ребёнка: Тарсков Старший Иван Игнатьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1816

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Тарсков Старший Иван Игнатьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.04.1817

Сын: Тарсков Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Тарсков Старший Иван Игнатьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1822

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Тарсков Старший Иван Игнатьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1826

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Тарсков Старший Иван Игнатьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.06.1828

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Тарсков Старший Иван Игнатьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1830

Дочь: Дария Иванова

Отец ребёнка: Тарсков Старший Иван Игнатьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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