Тарскова (Маслова) (Маслова) Агафья Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Маслов Семен Петров
Мать: Маслова Васса Андреева
Рождение ребёнка
15.03.1810
Сын: Маслов Хрисанф
Бракосочетание
08.01.1812
Рождение ребёнка
14.07.1812
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Тарсков Старший Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
10.04.1814
Дочь: Занина Хиония Иванова
Отец ребёнка: Тарсков Старший Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
03.02.1816
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Тарсков Старший Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
28.04.1817
Отец ребёнка: Тарсков Старший Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
09.02.1822
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Тарсков Старший Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
29.10.1826
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Тарсков Старший Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
08.06.1828
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Тарсков Старший Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
04.03.1830
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Тарсков Старший Иван Игнатьев
Смерть
Неизвестно