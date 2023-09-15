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Маслов Семен Петров

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Маслов Петр

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Тарскова (маслова) Агафья Семенова

Мать ребёнка: Маслова Васса Андреева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Неонила Семенова

Мать ребёнка: Маслова Васса Андреева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Маслов Иустин Семенов

Мать ребёнка: Маслова Васса Андреева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Маслов Савин Семенов

Мать ребёнка: Маслова Васса Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Васса Андреева

Смерть
Неизвестно
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