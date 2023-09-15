Маслов Семен Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Маслов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Тарскова (маслова) Агафья Семенова
Мать ребёнка: Маслова Васса Андреева
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Неонила Семенова
Мать ребёнка: Маслова Васса Андреева
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Маслова Васса Андреева
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Маслов Савин Семенов
Мать ребёнка: Маслова Васса Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Васса Андреева
Смерть
Неизвестно