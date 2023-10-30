Занина (Тарскова) Хиония Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина (Тарскова) Хиония Иванова

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

10.04.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1814

Отец: Тарсков Старший Иван Игнатьев

Мать: Тарскова (маслова) Агафья Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.10.1833

Муж: Занин Иосиф Гаврилов

Рождение ребёнка
23.09.1834

Сын: Занин Иоанн Иосифов

Отец ребёнка: Занин Иосиф Гаврилов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1836

Сын: Занин Илья Иосифов

Отец ребёнка: Занин Иосиф Гаврилов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.08.1839

Дочь: Александра Осипова

Отец ребёнка: Занин Иосиф Гаврилов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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