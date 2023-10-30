Занина (Тарскова) Хиония Иванова
Место рождения
Дата рождения10.04.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1814
Бракосочетание
09.10.1833
Муж: Занин Иосиф Гаврилов
Рождение ребёнка
23.09.1834
Сын: Занин Иоанн Иосифов
Отец ребёнка: Занин Иосиф Гаврилов
Рождение ребёнка
20.07.1836
Сын: Занин Илья Иосифов
Отец ребёнка: Занин Иосиф Гаврилов
Рождение ребёнка
29.08.1839
Дочь: Александра Осипова
Отец ребёнка: Занин Иосиф Гаврилов
Смерть
Неизвестно