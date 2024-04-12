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Тарсков Афанасий Иванов

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

28.04.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1817

Отец: Тарсков Старший Иван Игнатьев

Мать: Тарскова (маслова) Агафья Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.01.1836

Жена: Тарскова Фекла Яковлева

Рождение ребёнка
23.11.1836

Дочь: Екатерина Афанасьева

Мать ребёнка: Тарскова Фекла Яковлева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.03.1838

Дочь: Дария Афанасьева

Мать ребёнка: Тарскова Сигклитикия Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1839

Сын: Тарсков Артемий Афанасьев

Мать ребёнка: Тарскова Сигклитикия Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1840

Дочь: Марья Афанасьева

Мать ребёнка: Тарскова Сигклитикия Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарскова Сигклитикия Стефанова

Смерть
Неизвестно
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