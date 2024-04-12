Тарсков Афанасий Иванов
Место рождения
Дата рождения28.04.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1817
Бракосочетание
24.01.1836
Жена: Тарскова Фекла Яковлева
Рождение ребёнка
23.11.1836
Дочь: Екатерина Афанасьева
Мать ребёнка: Тарскова Фекла Яковлева
Рождение ребёнка
11.03.1838
Дочь: Дария Афанасьева
Мать ребёнка: Тарскова Сигклитикия Стефанова
Рождение ребёнка
22.03.1839
Сын: Тарсков Артемий Афанасьев
Мать ребёнка: Тарскова Сигклитикия Стефанова
Рождение ребёнка
31.03.1840
Дочь: Марья Афанасьева
Мать ребёнка: Тарскова Сигклитикия Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно