Тарсков Григорий Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Тарсков Игнатий Логгинов
Мать: Тарскова Улита Иванова
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Лукоянова Харитина Григорьева
Рождение ребёнка
17.12.1805
Рождение ребёнка
21.09.1808
Дочь: Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
28.05.1811
Дочь: Федосья Григорьева
Рождение ребёнка
05.10.1813
Рождение ребёнка
09.05.1816
Рождение ребёнка
28.04.1817
Дочь: Пелагия Григорьева
Рождение ребёнка
27.02.1819
Сын: Тарсков Василий Григорьев
Рождение ребёнка
07.11.1821
Дочь: Феоктиста Григорьева
Рождение ребёнка
25.11.1824
Смерть
Неизвестно