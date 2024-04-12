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Тарсков Григорий Игнатьев

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Тарсков Игнатий Логгинов

Мать: Тарскова Улита Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Лукоянова Харитина Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.12.1805

Сын: Тарсков Петро Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1808

Дочь: Фекла Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1811

Дочь: Федосья Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1813

Сын: Тарсков Ананий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1816

Сын: Тарсков Симон Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.04.1817

Дочь: Пелагия Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1819

Сын: Тарсков Василий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1821

Дочь: Феоктиста Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1824

Сын: Тарсков Петр Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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