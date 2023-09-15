Лукоянова (Тарскова) Харитина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукоянова (Тарскова) Харитина Григорьева

Лукоянова (Тарскова) Харитина Григорьева

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Тарсков Григорий Игнатьев

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.05.1826

Муж: Лукоянов - Русаков Димитрий Кондратиев

Рождение ребёнка
18.11.1827

Дочь: Сутягина Стефанида Дмитриева

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Димитрий Кондратиев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.08.1830

Сын: Лукоянов Флор Дмитриев

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Димитрий Кондратиев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close