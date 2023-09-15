Лукоянова (Тарскова) Харитина Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Тарсков Григорий Игнатьев
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1826
Рождение ребёнка
18.11.1827
Дочь: Сутягина Стефанида Дмитриева
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Димитрий Кондратиев
Рождение ребёнка
17.08.1830
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Димитрий Кондратиев
Смерть
Неизвестно