Тарскова (Тарскова) Мариамия Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарскова (Тарскова) Мариамия Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1824

Дочь: Пелагия Иванова

Отец ребёнка: Тарсков Младший Иван (Иоанн) Игнатьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1828

Дочь: Воинкова (тарскова) Домника Иванова

Отец ребёнка: Тарсков Младший Иван (Иоанн) Игнатьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно