Тарскова (Тарскова) Мариамия Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1824
Дочь: Пелагия Иванова
Отец ребёнка: Тарсков Младший Иван (Иоанн) Игнатьев
Рождение ребёнка
15.01.1828
Дочь: Воинкова (тарскова) Домника Иванова
Отец ребёнка: Тарсков Младший Иван (Иоанн) Игнатьев
Смерть
Неизвестно