Воинкова (Турухина - Трусихина) Татьяна Ларионова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1806
Отец: Трусихин - Турухин Ларион Васильев
Бракосочетание
08.02.1823
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Воинков Яков Ефимов
Отец ребёнка: Воинков Ефим (Евфимий) Иванов
Рождение ребёнка
13.12.1828
Дочь: Ерпалова (воинкова) Анна Ефимова
Отец ребёнка: Воинков Ефим (Евфимий) Иванов
Рождение ребёнка
29.06.1831
Дочь: Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Воинков Ефим (Евфимий) Иванов
Рождение ребёнка
23.09.1832
Отец ребёнка: Воинков Ефим (Евфимий) Иванов
Рождение ребёнка
07.05.1835
Сын: Воинков Иоанн Евфимиев (Ефимов)
Отец ребёнка: Воинков Ефим (Евфимий) Иванов
Смерть
Неизвестно