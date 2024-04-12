Воинкова (Турухина - Трусихина) Татьяна Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Турухина - Трусихина) Татьяна Ларионова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Трусихин - Турухин Ларион Васильев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.02.1823

Муж: Воинков Ефим (Евфимий) Иванов

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Воинков Яков Ефимов

Отец ребёнка: Воинков Ефим (Евфимий) Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.12.1828

Дочь: Ерпалова (воинкова) Анна Ефимова

Отец ребёнка: Воинков Ефим (Евфимий) Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.06.1831

Дочь: Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Воинков Ефим (Евфимий) Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.09.1832

Сын: Воинков Никандр Ефимов

Отец ребёнка: Воинков Ефим (Евфимий) Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1835

Сын: Воинков Иоанн Евфимиев (Ефимов)

Отец ребёнка: Воинков Ефим (Евфимий) Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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