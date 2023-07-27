Воинкова (Воинкова) Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти22.12.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Воинков Иван Иванов
Рождение ребёнка
24.12.1802
Сын: Воинков Ефим (Евфимий) Иванов
Отец ребёнка: Воинков Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воинков Иван Иванов
Смерть
22.12.1849
Причина смерти: от удушья