Воинкова (Воинкова) Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Стефанида Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

22.12.1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Воинков Поликарп Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Иванов

Рождение ребёнка
24.12.1802

Сын: Воинков Ефим (Евфимий) Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинков Иван Иванов

Смерть
22.12.1849
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья
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