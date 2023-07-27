Воинкова (Воинкова) Мавра Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Мавра Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

03.04.1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Воинков Козма Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Козмин

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Воинков Лука Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Козмин

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Воинков Иван Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Козмин

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Воинков Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Козмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинков Иван Козмин

Смерть
03.04.1801
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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