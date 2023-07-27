Воинкова (Воинкова) Мавра Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смерти03.04.1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Воинков Козма Иванов
Отец ребёнка: Воинков Иван Козмин
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Воинков Лука Иванов
Отец ребёнка: Воинков Иван Козмин
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Воинков Иван Иванов
Отец ребёнка: Воинков Иван Козмин
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Воинков Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Воинков Иван Козмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воинков Иван Козмин
Смерть
03.04.1801
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область