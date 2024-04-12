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Воинков Иван Козмин

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

24.08.1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Воинков Козма

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Воинков Козма Иванов

Мать ребёнка: Воинкова Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Воинков Лука Иванов

Мать ребёнка: Воинкова Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Воинков Иван Иванов

Мать ребёнка: Воинкова Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Воинков Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Воинкова Мавра Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Мавра Яковлева

Смерть
24.08.1816
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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