Воинков Иван Козмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти24.08.1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Воинков Козма
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Воинков Козма Иванов
Мать ребёнка: Воинкова Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Воинков Лука Иванов
Мать ребёнка: Воинкова Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Воинков Иван Иванов
Мать ребёнка: Воинкова Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Воинков Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Воинкова Мавра Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воинкова Мавра Яковлева
Смерть
24.08.1816
Причина смерти: от чахотки