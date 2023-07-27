Воинков Козма Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти13.06.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Воинков Иван Козмин
Мать: Воинкова Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Воинкова Параскева Козмина
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Чащина Настасья Козмина
Рождение ребёнка
26.03.1801
Рождение ребёнка
10.08.1802
Рождение ребёнка
24.08.1803
Сын: Воинков Петр Козмин
Рождение ребёнка
27.10.1804
Рождение ребёнка
20.05.1807
Дочь: Елена Козмина
Рождение ребёнка
23.06.1808
Сын: Воинков Иван (Иоанн) Козмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Козмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Козмина
Смерть
13.06.1815
Причина смерти: от цынготной болезни