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Воинков Козма Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

13.06.1815

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Воинков Иван Козмин

Мать: Воинкова Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Воинкова Параскева Козмина

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Чащина Настасья Козмина

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1801

Сын: Воинков Стефан Козмин

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1802

Сын: Воинков Лаврентий Козмин

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.08.1803

Сын: Воинков Петр Козмин

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.10.1804

Сын: Воинков Нестор Козмин

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1807

Дочь: Елена Козмина

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1808

Сын: Воинков Иван (Иоанн) Козмин

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Козмина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Козмина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.06.1815
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от цынготной болезни
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