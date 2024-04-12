Воинкова (Воинкова) Параскева Козмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Воинков Козма Иванов
Бракосочетание
11.07.1815
Рождение ребёнка
08.04.1816
Дочь: Мария Никитина
Отец ребёнка: Воинков Никита Матвиев
Рождение ребёнка
11.05.1817
Отец ребёнка: Воинков Никита Матвиев
Рождение ребёнка
11.08.1818
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Воинков Никита Матвиев
Рождение ребёнка
17.11.1819
Дочь: Матрона Никитина
Отец ребёнка: Воинков Никита Матвиев
Смерть
Неизвестно