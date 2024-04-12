Воинкова (Воинкова) Параскева Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Параскева Козмина

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Воинков Козма Иванов

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.07.1815

Муж: Воинков Никита Матвиев

Рождение ребёнка
08.04.1816

Дочь: Мария Никитина

Отец ребёнка: Воинков Никита Матвиев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.05.1817

Сын: Воинков Исидор Никитин

Отец ребёнка: Воинков Никита Матвиев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.08.1818

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Воинков Никита Матвиев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1819

Дочь: Матрона Никитина

Отец ребёнка: Воинков Никита Матвиев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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