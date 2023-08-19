Чащина (Воинкова) Настасья Козмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Воинков Козма Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1828
Рождение ребёнка
31.07.1830
Дочь: Анна Алексиева
Отец ребёнка: Чащин Малой Алексей Иванов
Рождение ребёнка
07.03.1832
Дочь: Дарья Алексиева
Отец ребёнка: Чащин Малой Алексей Иванов
Рождение ребёнка
17.03.1834
Отец ребёнка: Чащин Малой Алексей Иванов
Рождение ребёнка
17.11.1836
Сын: Чащин Никон Алексеев
Отец ребёнка: Чащин Малой Алексей Иванов
Рождение ребёнка
04.02.1839
Отец ребёнка: Чащин Малой Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно