Чащина (Воинкова) Настасья Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Воинкова) Настасья Козмина

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Воинков Козма Иванов

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
01.07.1828

Муж: Чащин Малой Алексей Иванов

Рождение ребёнка
31.07.1830

Дочь: Анна Алексиева

Отец ребёнка: Чащин Малой Алексей Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1832

Дочь: Дарья Алексиева

Отец ребёнка: Чащин Малой Алексей Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1834

Сын: Чащин Кирилл Алексиев

Отец ребёнка: Чащин Малой Алексей Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1836

Сын: Чащин Никон Алексеев

Отец ребёнка: Чащин Малой Алексей Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1839

Сын: Чащин Исидор Алексиев

Отец ребёнка: Чащин Малой Алексей Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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