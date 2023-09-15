Чащин малой Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения11.02.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1804
Отец: Чащин Иван Матвиев
Мать: Чащина Татьяна Ефимова
Бракосочетание
01.07.1828
Жена: Чащина Настасья Козмина
Рождение ребёнка
31.07.1830
Дочь: Анна Алексиева
Мать ребёнка: Чащина Настасья Козмина
Рождение ребёнка
07.03.1832
Дочь: Дарья Алексиева
Мать ребёнка: Чащина Настасья Козмина
Рождение ребёнка
17.03.1834
Мать ребёнка: Чащина Настасья Козмина
Рождение ребёнка
17.11.1836
Сын: Чащин Никон Алексеев
Мать ребёнка: Чащина Настасья Козмина
Рождение ребёнка
04.02.1839
Мать ребёнка: Чащина Настасья Козмина
Смерть
Неизвестно