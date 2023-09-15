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Чащин малой Алексей Иванов

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

11.02.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1804

Отец: Чащин Иван Матвиев

Мать: Чащина Татьяна Ефимова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
01.07.1828

Жена: Чащина Настасья Козмина

Рождение ребёнка
31.07.1830

Дочь: Анна Алексиева

Мать ребёнка: Чащина Настасья Козмина

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1832

Дочь: Дарья Алексиева

Мать ребёнка: Чащина Настасья Козмина

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1834

Сын: Чащин Кирилл Алексиев

Мать ребёнка: Чащина Настасья Козмина

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1836

Сын: Чащин Никон Алексеев

Мать ребёнка: Чащина Настасья Козмина

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1839

Сын: Чащин Исидор Алексиев

Мать ребёнка: Чащина Настасья Козмина

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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