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Чащин Иван Матвиев

Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Чащин Матвий Васильев

Мать: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Чащин Стефан Иванов

Мать ребёнка: Чащина Татьяна Ефимова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1804

Сын: Чащин Малой Алексей Иванов

Мать ребёнка: Чащина Татьяна Ефимова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1810

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Чащина Татьяна Ефимова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чащина Татьяна Ефимова

Смерть
Неизвестно
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