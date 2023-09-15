Чащин Иван Матвиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Чащин Матвий Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Чащин Стефан Иванов
Мать ребёнка: Чащина Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
11.02.1804
Сын: Чащин Малой Алексей Иванов
Мать ребёнка: Чащина Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
26.03.1810
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Чащина Татьяна Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чащина Татьяна Ефимова
Смерть
Неизвестно