Чащина (Чащина) Татьяна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Чащина) Татьяна Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

30.04.1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Чащин Стефан Иванов

Отец ребёнка: Чащин Иван Матвиев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1804

Сын: Чащин Малой Алексей Иванов

Отец ребёнка: Чащин Иван Матвиев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1810

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Чащин Иван Матвиев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чащин Иван Матвиев

Смерть
30.04.1852
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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