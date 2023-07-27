Чащина (Чащина) Татьяна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти30.04.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Чащин Стефан Иванов
Отец ребёнка: Чащин Иван Матвиев
Рождение ребёнка
11.02.1804
Сын: Чащин Малой Алексей Иванов
Отец ребёнка: Чащин Иван Матвиев
Рождение ребёнка
26.03.1810
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Чащин Иван Матвиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чащин Иван Матвиев
Смерть
30.04.1852