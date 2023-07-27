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Воинков Лука Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

17.01.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Воинков Иван Козмин

Мать: Воинкова Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Воинков Григорий Лукин

Мать ребёнка: Воинкова Настасья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Плетнева Марья Лукина

Мать ребёнка: Воинкова Настасья Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Агафья Лукина

Мать ребёнка: Воинкова Настасья Васильева

Рождение ребёнка
04.03.1802

Сын: Воинков Василий Лукин

Мать ребёнка: Воинкова Настасья Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.06.1804

Сын: Воинков Петр Лукин

Мать ребёнка: Воинкова Настасья Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Воинков Григорей Лукич

Мать ребёнка: Воинкова Настасья Васильева

Смерть
17.01.1836
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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