Воинков Лука Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти17.01.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Воинков Иван Козмин
Мать: Воинкова Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Воинкова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Плетнева Марья Лукина
Мать ребёнка: Воинкова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Агафья Лукина
Мать ребёнка: Воинкова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
04.03.1802
Мать ребёнка: Воинкова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
29.06.1804
Сын: Воинков Петр Лукин
Мать ребёнка: Воинкова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Воинкова Настасья Васильева
Смерть
17.01.1836
Причина смерти: от горячки