Плетнева (Воинкова) Марья Лукина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Воинков Лука Иванов
Бракосочетание
07.01.1817
Муж: Плетнев Петр Тарасов
Рождение ребёнка
12.04.1818
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Плетнев Петр Тарасов
Рождение ребёнка
28.03.1821
Дочь: Матрена Петровна
Отец ребёнка: Плетнев Петр Тарасов
Рождение ребёнка
19.11.1822
Отец ребёнка: Плетнев Петр Тарасов
Рождение ребёнка
18.07.1824
Дочь: Марина Петрова
Отец ребёнка: Плетнев Петр Тарасов
Рождение ребёнка
04.05.1826
Отец ребёнка: Плетнев Петр Тарасов
Рождение ребёнка
01.09.1827
Отец ребёнка: Плетнев Петр Тарасов
Рождение ребёнка
10.11.1828
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Плетнев Петр Тарасов
Рождение ребёнка
16.09.1830
Дочь: Пульхерия Петрова
Отец ребёнка: Плетнев Петр Тарасов
Смерть
Неизвестно