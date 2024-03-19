Плетнева (Воинкова) Марья Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева (Воинкова) Марья Лукина

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Воинков Лука Иванов

Мать: Воинкова Настасья Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.01.1817

Муж: Плетнев Петр Тарасов

Рождение ребёнка
12.04.1818

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Плетнев Петр Тарасов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1821

Дочь: Матрена Петровна

Отец ребёнка: Плетнев Петр Тарасов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.11.1822

Сын: Плетнев Григорий Петров

Отец ребёнка: Плетнев Петр Тарасов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1824

Дочь: Марина Петрова

Отец ребёнка: Плетнев Петр Тарасов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1826

Сын: Плетнев Николай Петров

Отец ребёнка: Плетнев Петр Тарасов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1827

Сын: Плетнев Симион Петров

Отец ребёнка: Плетнев Петр Тарасов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.11.1828

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Плетнев Петр Тарасов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.09.1830

Дочь: Пульхерия Петрова

Отец ребёнка: Плетнев Петр Тарасов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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