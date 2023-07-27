Воинкова (Кобылинская) Настасья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинкова (Кобылинская) Настасья Васильева

Воинкова (Кобылинская) Настасья Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Воинков Григорий Лукин

Отец ребёнка: Воинков Лука Иванов

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Плетнева Марья Лукина

Отец ребёнка: Воинков Лука Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Агафья Лукина

Отец ребёнка: Воинков Лука Иванов

Рождение ребёнка
04.03.1802

Сын: Воинков Василий Лукин

Отец ребёнка: Воинков Лука Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.06.1804

Сын: Воинков Петр Лукин

Отец ребёнка: Воинков Лука Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Воинков Григорей Лукич

Отец ребёнка: Воинков Лука Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close