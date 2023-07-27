Воинкова (Кобылинская) Настасья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Воинков Лука Иванов
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Плетнева Марья Лукина
Отец ребёнка: Воинков Лука Иванов
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Агафья Лукина
Отец ребёнка: Воинков Лука Иванов
Рождение ребёнка
04.03.1802
Отец ребёнка: Воинков Лука Иванов
Рождение ребёнка
29.06.1804
Сын: Воинков Петр Лукин
Отец ребёнка: Воинков Лука Иванов
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Воинков Лука Иванов
Смерть
Неизвестно