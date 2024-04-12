Воинков Василий Лукин
Место рождения
Дата рождения04.03.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1802
Отец: Воинков Лука Иванов
Бракосочетание
08.02.1818
Бракосочетание
07.01.1844
Рождение ребёнка
30.09.1845
Дочь: Иустина Васильева
Мать ребёнка: Воинкова (замиралова) Мариамия Алексеева
Рождение ребёнка
23.01.1850
Дочь: Филицата
Мать ребёнка: Воинкова (михайлищева) Соломия Космина
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.04.1852
Смерть
Неизвестно