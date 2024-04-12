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Воинков Василий Лукин

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

04.03.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1802

Отец: Воинков Лука Иванов

Мать: Воинкова Настасья Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.02.1818

Жена: Воинкова (гуляева) Агафья Никитина

Бракосочетание
07.01.1844

Жена: Воинкова (замиралова) Мариамия Алексеева

Рождение ребёнка
30.09.1845

Дочь: Иустина Васильева

Мать ребёнка: Воинкова (замиралова) Мариамия Алексеева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1850

Дочь: Филицата

Мать ребёнка: Воинкова (михайлищева) Соломия Космина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.04.1852

Жена: Воинкова (михайлищева) Соломия Космина

Смерть
Неизвестно
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