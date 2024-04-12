Воинков Петр Лукин
Место рождения
Дата рождения29.06.1804
Дата смертиДо ?.01.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1804
Отец: Воинков Лука Иванов
Бракосочетание
06.02.1823
Рождение ребёнка
09.06.1824
Дочь: Акилина Петрова
Мать ребёнка: Воинкова (захарова) Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
08.02.1826
Мать ребёнка: Воинкова (захарова) Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
12.09.1827
Дочь: Феодора Петрова
Мать ребёнка: Воинкова (захарова) Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
12.03.1829
Дочь: Дарья Петрова
Мать ребёнка: Воинкова (захарова) Параскева Трофимова
Бракосочетание
24.01.1830
Жена: Воинкова Елена Петрова
Рождение ребёнка
29.09.1831
Дочь: Иустина Петрова
Мать ребёнка: Воинкова Елена Петрова
Смерть
До ?.01.1845