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Воинков Петр Лукин

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

29.06.1804

Дата смерти

До ?.01.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1804

Отец: Воинков Лука Иванов

Мать: Воинкова Настасья Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.02.1823

Жена: Воинкова (захарова) Параскева Трофимова

Рождение ребёнка
09.06.1824

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Воинкова (захарова) Параскева Трофимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.1826

Сын: Воинков Димитрий Петров

Мать ребёнка: Воинкова (захарова) Параскева Трофимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1827

Дочь: Феодора Петрова

Мать ребёнка: Воинкова (захарова) Параскева Трофимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.03.1829

Дочь: Дарья Петрова

Мать ребёнка: Воинкова (захарова) Параскева Трофимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.01.1830

Жена: Воинкова Елена Петрова

Рождение ребёнка
29.09.1831

Дочь: Иустина Петрова

Мать ребёнка: Воинкова Елена Петрова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
До ?.01.1845
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