Воинкова (Захарова) (Захарова) Параскева Трофимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти27.03.1829
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Захаров Трофим
Бракосочетание
06.02.1823
Муж: Воинков Петр Лукин
Рождение ребёнка
09.06.1824
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Воинков Петр Лукин
Рождение ребёнка
08.02.1826
Отец ребёнка: Воинков Петр Лукин
Рождение ребёнка
12.09.1827
Дочь: Феодора Петрова
Отец ребёнка: Воинков Петр Лукин
Рождение ребёнка
12.03.1829
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Воинков Петр Лукин
Смерть
27.03.1829
Причина смерти: от тяжких родов