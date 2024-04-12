Воинкова (Захарова) (Захарова) Параскева Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Захарова) (Захарова) Параскева Трофимова

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Место рождения

Ключевая, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

27.03.1829

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Захаров Трофим

Мать: не указана

Ключевая, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.02.1823

Муж: Воинков Петр Лукин

Рождение ребёнка
09.06.1824

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Воинков Петр Лукин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.1826

Сын: Воинков Димитрий Петров

Отец ребёнка: Воинков Петр Лукин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1827

Дочь: Феодора Петрова

Отец ребёнка: Воинков Петр Лукин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.03.1829

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Воинков Петр Лукин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
27.03.1829
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от тяжких родов
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