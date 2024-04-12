Воинкова (Ергина - Сутягина) Елена Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Бракосочетание
24.01.1830
Муж: Воинков Петр Лукин
Рождение ребёнка
29.09.1831
Дочь: Иустина Петрова
Отец ребёнка: Воинков Петр Лукин
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1845
Смерть
Неизвестно