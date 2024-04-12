Воинкова (Ергина - Сутягина) Елена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Ергина - Сутягина) Елена Петрова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Ергин - Сутягин Петр Васильев

Мать: Ергина - Сутягина Екатерина Семенова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.01.1830

Муж: Воинков Петр Лукин

Рождение ребёнка
29.09.1831

Дочь: Иустина Петрова

Отец ребёнка: Воинков Петр Лукин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1845

Муж: Воинков Николай Степанов

Смерть
Неизвестно
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