Ергин - Сутягин Петр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти26.05.1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Ергин - Сутягин Фаддей Петров
Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Воинкова Елена Петрова
Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Ергин - Сутягин Симион Петров
Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Новопашенная Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
05.11.1801
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Екатерина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.1826
Причина смерти: горячкою