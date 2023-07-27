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Ергин - Сутягин Петр Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

26.05.1826

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Ергин - Сутягин Василий Исаков

Мать: Ергина - Сутягина Наталия Кирилова

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Ергин - Сутягин Фаддей Петров

Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Екатерина Семенова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Воинкова Елена Петрова

Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Екатерина Семенова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Ергин - Сутягин Симион Петров

Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Екатерина Семенова

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Новопашенная Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Екатерина Семенова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1801

Дочь: Матрона Петрова

Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Екатерина Семенова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ергина - Сутягина Екатерина Семенова

Смерть
26.05.1826
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: горячкою
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