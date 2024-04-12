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Ергин - Сутягин Василий Исаков

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

17.09.1815

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Ергин - Сутягин Исаак

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Ергин - Сутягин Михаил Васильев

Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Наталия Кирилова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Ергин - Сутягин Василий Васильев

Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Наталия Кирилова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Ергин - Сутягин Иван Васильев

Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Наталия Кирилова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Ергин - Сутягин Петр Васильев

Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Наталия Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ергина - Сутягина Наталия Кирилова

Смерть
17.09.1815
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья
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