Ергин - Сутягин Василий Исаков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти17.09.1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Ергин - Сутягин Исаак
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Ергин - Сутягин Михаил Васильев
Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Наталия Кирилова
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Ергин - Сутягин Василий Васильев
Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Наталия Кирилова
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Ергин - Сутягин Иван Васильев
Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Наталия Кирилова
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Ергин - Сутягин Петр Васильев
Мать ребёнка: Ергина - Сутягина Наталия Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1815
Причина смерти: от удушья