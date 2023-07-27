Ергина - Сутягина (Ергина - Сутягина) Наталия Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти16.05.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Ергин - Сутягин Михаил Васильев
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Василий Исаков
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Ергин - Сутягин Василий Васильев
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Василий Исаков
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Ергин - Сутягин Иван Васильев
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Василий Исаков
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Ергин - Сутягин Петр Васильев
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Василий Исаков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.1808