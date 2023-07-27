Ергина - Сутягина (Ергина - Сутягина) Наталия Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ергина - Сутягина (Ергина - Сутягина) Наталия Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

16.05.1808

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Ергин - Сутягин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Василий Исаков

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Ергин - Сутягин Василий Васильев

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Василий Исаков

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Ергин - Сутягин Иван Васильев

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Василий Исаков

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Ергин - Сутягин Петр Васильев

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Василий Исаков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ергин - Сутягин Василий Исаков

Смерть
16.05.1808
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область