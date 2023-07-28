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Ергин - Сутягин Михаил Васильев

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Ергин - Сутягин Василий Исаков

Мать: Ергина - Сутягина Наталия Кирилова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Ергин (сутягин) Григорий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Ергин Семен Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Сутягина (ергина) Федосья Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно