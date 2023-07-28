Ергин - Сутягин Михаил Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Ергин (сутягин) Григорий Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Ергин Семен Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Сутягина (ергина) Федосья Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно