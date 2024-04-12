Сутягина (Ергина) (Ергина) Федосья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСутягина (Ергина) (Ергина) Федосья Михайлова

Сутягина (Ергина) (Ергина) Федосья Михайлова

avatar

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Ергин - Сутягин Михаил Васильев

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1811

Сын: Сутягин Иван Денисов

Отец ребёнка: Сутягин Денис Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Сутягин Иоанн Денисов

Отец ребёнка: Сутягин Денис Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1816

Сын: Сутягин Ларион Денисов

Отец ребёнка: Сутягин Денис Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.10.1817

Сын: Сутягин Артемий Денисов

Отец ребёнка: Сутягин Денис Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1820

Сын: Сутягин Симион (Сампсон) Денисов

Отец ребёнка: Сутягин Денис Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1823

Дочь: Анфисса Денисова

Отец ребёнка: Сутягин Денис Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сутягин Денис Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close