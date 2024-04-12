Сутягина (Ергина) (Ергина) Федосья Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Ергин - Сутягин Михаил Васильев
Рождение ребёнка
12.09.1811
Сын: Сутягин Иван Денисов
Отец ребёнка: Сутягин Денис Васильев
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Сутягин Денис Васильев
Рождение ребёнка
03.06.1816
Отец ребёнка: Сутягин Денис Васильев
Рождение ребёнка
16.10.1817
Отец ребёнка: Сутягин Денис Васильев
Рождение ребёнка
25.04.1820
Сын: Сутягин Симион (Сампсон) Денисов
Отец ребёнка: Сутягин Денис Васильев
Рождение ребёнка
10.08.1823
Дочь: Анфисса Денисова
Отец ребёнка: Сутягин Денис Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно