Сутягин Иван Денисов
Место рождения
Дата рождения12.09.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1811
Бракосочетание
23.07.1829
Жена: Сутягина Анна Савинова
Рождение ребёнка
19.05.1831
Сын: Сутягин Константин Иванов
Мать ребёнка: Сутягина Анна Савинова
Рождение ребёнка
06.06.1832
Мать ребёнка: Сутягина Анна Савинова
Рождение ребёнка
09.11.1834
Мать ребёнка: Сутягина Анна Савинова
Смерть
Неизвестно