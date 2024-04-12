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Сутягин Иван Денисов

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

12.09.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1811

Отец: Сутягин Денис Васильев

Мать: Сутягина (ергина) Федосья Михайлова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.07.1829

Жена: Сутягина Анна Савинова

Рождение ребёнка
19.05.1831

Сын: Сутягин Константин Иванов

Мать ребёнка: Сутягина Анна Савинова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.06.1832

Сын: Сутягин Кирилл Иванов

Мать ребёнка: Сутягина Анна Савинова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1834

Сын: Сутягин Михаил Иванов

Мать ребёнка: Сутягина Анна Савинова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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