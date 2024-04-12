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Сутягин Денис Васильев

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

07.12.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Сутягин Василий Васильев

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1811

Сын: Сутягин Иван Денисов

Мать ребёнка: Сутягина (ергина) Федосья Михайлова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Сутягин Иоанн Денисов

Мать ребёнка: Сутягина (ергина) Федосья Михайлова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1816

Сын: Сутягин Ларион Денисов

Мать ребёнка: Сутягина (ергина) Федосья Михайлова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.10.1817

Сын: Сутягин Артемий Денисов

Мать ребёнка: Сутягина (ергина) Федосья Михайлова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1820

Сын: Сутягин Симион (Сампсон) Денисов

Мать ребёнка: Сутягина (ергина) Федосья Михайлова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1823

Дочь: Анфисса Денисова

Мать ребёнка: Сутягина (ергина) Федосья Михайлова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сутягина (ергина) Федосья Михайлова

Смерть
07.12.1828
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: горячкою
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