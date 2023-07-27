Сутягина (Короткова) Анна Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Коротков Савин Алексеев
Бракосочетание
23.07.1829
Муж: Сутягин Иван Денисов
Рождение ребёнка
19.05.1831
Сын: Сутягин Константин Иванов
Отец ребёнка: Сутягин Иван Денисов
Рождение ребёнка
06.06.1832
Отец ребёнка: Сутягин Иван Денисов
Рождение ребёнка
09.11.1834
Отец ребёнка: Сутягин Иван Денисов
Смерть
Неизвестно