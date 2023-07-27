Сутягина (Короткова) Анна Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСутягина (Короткова) Анна Савинова

Сутягина (Короткова) Анна Савинова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Коротков Савин Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
23.07.1829

Муж: Сутягин Иван Денисов

Рождение ребёнка
19.05.1831

Сын: Сутягин Константин Иванов

Отец ребёнка: Сутягин Иван Денисов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.06.1832

Сын: Сутягин Кирилл Иванов

Отец ребёнка: Сутягин Иван Денисов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1834

Сын: Сутягин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Сутягин Иван Денисов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close