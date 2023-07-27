Коротков Савин Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти21.11.1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Коротков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Сутягина Анна Савинова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.11.1807