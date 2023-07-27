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Коротков Савин Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

21.11.1807

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Коротков Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Коротков Трофим Савинов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Сутягина Анна Савинова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
21.11.1807
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область