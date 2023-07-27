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Коротков Трофим Савинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

25.05.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Коротков Савин Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1807

Жена: Короткова Лукия Матвиева

Рождение ребёнка
01.01.1809

Сын: Коротков Малахий Трофимов

Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1812

Сын: Коротков Иосиф Трофимов

Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.08.1813

Дочь: Наталья Трофимова

Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1815

Дочь: Агафия Трофимова

Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Коротков Назар (Назарий) Трофимов

Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.08.1817

Дочь: Наталия Трофимова

Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1820

Дочь: Сигклитикия Трофимова

Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1829

Сын: Коротков Антоний Трофимов

Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Трофимова

Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
25.05.1831
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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