Коротков Трофим Савинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти25.05.1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Коротков Савин Алексеев
Бракосочетание
21.01.1807
Жена: Короткова Лукия Матвиева
Рождение ребёнка
01.01.1809
Сын: Коротков Малахий Трофимов
Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева
Рождение ребёнка
03.04.1812
Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева
Рождение ребёнка
29.08.1813
Дочь: Наталья Трофимова
Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева
Рождение ребёнка
11.02.1815
Дочь: Агафия Трофимова
Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Коротков Назар (Назарий) Трофимов
Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева
Рождение ребёнка
23.08.1817
Дочь: Наталия Трофимова
Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева
Рождение ребёнка
02.01.1820
Дочь: Сигклитикия Трофимова
Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева
Рождение ребёнка
13.01.1829
Сын: Коротков Антоний Трофимов
Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Трофимова
Мать ребёнка: Короткова Лукия Матвиева
Смерть
25.05.1831
Причина смерти: от горячки