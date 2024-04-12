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Коротков Малахий Трофимов

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

01.01.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1809

Отец: Коротков Трофим Савинов

Мать: Короткова Лукия Матвиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.03.1830

Жена: Короткова Агафия Логгинова

Рождение ребёнка
06.01.1831

Дочь: Сигклитикия Малахиева

Мать ребёнка: Короткова Агафия Логгинова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.12.1832

Дочь: Анна Малахиева

Мать ребёнка: Короткова Агафия Логгинова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.04.1834

Сын: Коротков Артамон (Артемий) Малахиев

Мать ребёнка: Короткова Агафия Логгинова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1836

Дочь: Еввуха Малахиева

Мать ребёнка: Короткова Агафия Логгинова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1838

Дочь: Нонна Малахиева

Мать ребёнка: Короткова Агафия Логгинова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1839

Сын: Коротков Яков Малахиев

Мать ребёнка: Короткова Агафия Логгинова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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