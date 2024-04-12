Коротков Малахий Трофимов
Место рождения
Дата рождения01.01.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1809
Отец: Коротков Трофим Савинов
Мать: Короткова Лукия Матвиева
Бракосочетание
07.03.1830
Рождение ребёнка
06.01.1831
Дочь: Сигклитикия Малахиева
Мать ребёнка: Короткова Агафия Логгинова
Рождение ребёнка
17.12.1832
Дочь: Анна Малахиева
Мать ребёнка: Короткова Агафия Логгинова
Рождение ребёнка
12.04.1834
Сын: Коротков Артамон (Артемий) Малахиев
Мать ребёнка: Короткова Агафия Логгинова
Рождение ребёнка
31.03.1836
Дочь: Еввуха Малахиева
Мать ребёнка: Короткова Агафия Логгинова
Рождение ребёнка
13.08.1838
Дочь: Нонна Малахиева
Мать ребёнка: Короткова Агафия Логгинова
Рождение ребёнка
01.11.1839
Мать ребёнка: Короткова Агафия Логгинова
Смерть
Неизвестно