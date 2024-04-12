Короткова (Воинкова) Агафия Логгинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Воинкова) Агафия Логгинова

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

05.02.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1803

Отец: Воинков Логгин Иванов

Мать: Воинкова Татьяна Демидова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.03.1830

Муж: Коротков Малахий Трофимов

Рождение ребёнка
06.01.1831

Дочь: Сигклитикия Малахиева

Отец ребёнка: Коротков Малахий Трофимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.12.1832

Дочь: Анна Малахиева

Отец ребёнка: Коротков Малахий Трофимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.04.1834

Сын: Коротков Артамон (Артемий) Малахиев

Отец ребёнка: Коротков Малахий Трофимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1836

Дочь: Еввуха Малахиева

Отец ребёнка: Коротков Малахий Трофимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1838

Дочь: Нонна Малахиева

Отец ребёнка: Коротков Малахий Трофимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1839

Сын: Коротков Яков Малахиев

Отец ребёнка: Коротков Малахий Трофимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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