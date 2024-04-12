Короткова (Воинкова) Агафия Логгинова
Место рождения
Дата рождения05.02.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1803
Отец: Воинков Логгин Иванов
Бракосочетание
07.03.1830
Рождение ребёнка
06.01.1831
Дочь: Сигклитикия Малахиева
Отец ребёнка: Коротков Малахий Трофимов
Рождение ребёнка
17.12.1832
Дочь: Анна Малахиева
Отец ребёнка: Коротков Малахий Трофимов
Рождение ребёнка
12.04.1834
Сын: Коротков Артамон (Артемий) Малахиев
Отец ребёнка: Коротков Малахий Трофимов
Рождение ребёнка
31.03.1836
Дочь: Еввуха Малахиева
Отец ребёнка: Коротков Малахий Трофимов
Рождение ребёнка
13.08.1838
Дочь: Нонна Малахиева
Отец ребёнка: Коротков Малахий Трофимов
Рождение ребёнка
01.11.1839
Отец ребёнка: Коротков Малахий Трофимов
Смерть
Неизвестно