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Воинков Логгин Иванов

Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1803

Дочь: Короткова Агафия Логгинова

Мать ребёнка: Воинкова Татьяна Демидова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Тюленева Крестина Логгинова

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Воинков Иван Логгинов

Мать ребёнка: Воинкова Татьяна Демидова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Анна Матвеева

Смерть
Неизвестно
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