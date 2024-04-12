Воинков Логгин Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Рождение ребёнка
05.02.1803
Дочь: Короткова Агафия Логгинова
Мать ребёнка: Воинкова Татьяна Демидова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Тюленева Крестина Логгинова
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Воинкова Татьяна Демидова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воинкова Анна Матвеева
Смерть
Неизвестно