Короткова (Собанина) Лукия Матвиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Собанин Матфей Федоров
Бракосочетание
21.01.1807
Рождение ребёнка
01.01.1809
Сын: Коротков Малахий Трофимов
Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов
Рождение ребёнка
03.04.1812
Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов
Рождение ребёнка
29.08.1813
Дочь: Наталья Трофимова
Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов
Рождение ребёнка
11.02.1815
Дочь: Агафия Трофимова
Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Коротков Назар (Назарий) Трофимов
Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов
Рождение ребёнка
23.08.1817
Дочь: Наталия Трофимова
Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов
Рождение ребёнка
02.01.1820
Дочь: Сигклитикия Трофимова
Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов
Рождение ребёнка
13.01.1829
Сын: Коротков Антоний Трофимов
Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Трофимова
Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов
Смерть
Неизвестно