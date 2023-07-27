Короткова (Собанина) Лукия Матвиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Собанина) Лукия Матвиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Собанин Матфей Федоров

Мать: Собанина Настасья Федорова

Бракосочетание
21.01.1807

Муж: Коротков Трофим Савинов

Рождение ребёнка
01.01.1809

Сын: Коротков Малахий Трофимов

Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1812

Сын: Коротков Иосиф Трофимов

Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.08.1813

Дочь: Наталья Трофимова

Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1815

Дочь: Агафия Трофимова

Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Коротков Назар (Назарий) Трофимов

Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.08.1817

Дочь: Наталия Трофимова

Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1820

Дочь: Сигклитикия Трофимова

Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1829

Сын: Коротков Антоний Трофимов

Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Трофимова

Отец ребёнка: Коротков Трофим Савинов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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