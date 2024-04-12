Коротков Назар (Назарий) Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Коротков Трофим Савинов
Мать: Короткова Лукия Матвиева
Бракосочетание
03.07.1836
Рождение ребёнка
05.05.1845
Сын: Коротков Иов Назаров (Назариев)
Мать ребёнка: Короткова (сединкина) Феврония Димитриева
Рождение ребёнка
29.01.1849
Дочь: Анна Назарова (Назариева)
Мать ребёнка: Короткова (сединкина) Феврония Димитриева
Рождение ребёнка
24.11.1852
Мать ребёнка: Короткова (сединкина) Феврония Димитриева
Смерть
Неизвестно