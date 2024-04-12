Коротков Назар (Назарий) Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротков Назар (Назарий) Трофимов

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Коротков Трофим Савинов

Мать: Короткова Лукия Матвиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.07.1836

Жена: Короткова (сединкина) Феврония Димитриева

Рождение ребёнка
05.05.1845

Сын: Коротков Иов Назаров (Назариев)

Мать ребёнка: Короткова (сединкина) Феврония Димитриева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1849

Дочь: Анна Назарова (Назариева)

Мать ребёнка: Короткова (сединкина) Феврония Димитриева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.11.1852

Сын: Коротков Петр Назариев

Мать ребёнка: Короткова (сединкина) Феврония Димитриева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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