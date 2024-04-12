Короткова (Сединкина) (Сединкина) Феврония Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Сединкина) (Сединкина) Феврония Димитриева

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

22.06.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1815

Отец: Сединкин Димитрий Петров

Мать: Сединкина (потапова) Евфимия Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.07.1836

Муж: Коротков Назар (Назарий) Трофимов

Рождение ребёнка
05.05.1845

Сын: Коротков Иов Назаров (Назариев)

Отец ребёнка: Коротков Назар (Назарий) Трофимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1849

Дочь: Анна Назарова (Назариева)

Отец ребёнка: Коротков Назар (Назарий) Трофимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.11.1852

Сын: Коротков Петр Назариев

Отец ребёнка: Коротков Назар (Назарий) Трофимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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