Короткова (Сединкина) (Сединкина) Феврония Димитриева
Место рождения
Дата рождения22.06.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1815
Бракосочетание
03.07.1836
Рождение ребёнка
05.05.1845
Сын: Коротков Иов Назаров (Назариев)
Отец ребёнка: Коротков Назар (Назарий) Трофимов
Рождение ребёнка
29.01.1849
Дочь: Анна Назарова (Назариева)
Отец ребёнка: Коротков Назар (Назарий) Трофимов
Рождение ребёнка
24.11.1852
Отец ребёнка: Коротков Назар (Назарий) Трофимов
Смерть
Неизвестно