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Сединкин Димитрий Петров

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Сединкин Петр Федоров

Мать: Сединкина Дарья Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
18.01.1814

Жена: Сединкина (потапова) Евфимия Федорова

Рождение ребёнка
20.05.1814

Сын: Сединкин Алексий Димитриев

Мать ребёнка: Сединкина (потапова) Евфимия Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1815

Дочь: Короткова (сединкина) Феврония Димитриева

Мать ребёнка: Сединкина (потапова) Евфимия Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Сединкин Филипп Димитриев

Мать ребёнка: Сединкина (потапова) Евфимия Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1818

Дочь: Неонила Димитриева

Мать ребёнка: Сединкина (потапова) Евфимия Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно