Сединкин Димитрий Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Сединкин Петр Федоров
Мать: Сединкина Дарья Федорова
Бракосочетание
18.01.1814
Рождение ребёнка
20.05.1814
Сын: Сединкин Алексий Димитриев
Мать ребёнка: Сединкина (потапова) Евфимия Федорова
Рождение ребёнка
22.06.1815
Дочь: Короткова (сединкина) Феврония Димитриева
Мать ребёнка: Сединкина (потапова) Евфимия Федорова
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Сединкин Филипп Димитриев
Мать ребёнка: Сединкина (потапова) Евфимия Федорова
Рождение ребёнка
21.10.1818
Дочь: Неонила Димитриева
Мать ребёнка: Сединкина (потапова) Евфимия Федорова
Смерть
Неизвестно